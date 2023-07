In cima alla lista di Cristiano Giuntoli in caso di partenza di Vlahovic c'è David del Lille, con cui il dirigente ha ottimi rapporti visto anche l'acquisto negli anni passati di Osimhen. Il costo del cartellino dell'attaccante si aggira sui 60 milioni di euro mentre l'ingaggio non sarebbe un problema visto che attualmente guadagna meno di 2 milioni a stagione. Come riporta Tuttosport, il peso annuo a bilancio del canadese oscillerebbe tra i 18 e i 21 milioni.