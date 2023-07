Lasciare partired. Con calma, perché ancora non è arrivata l'offerta convincente per il serbo e sul giocatore del Lille la concorrenza, in Italia e all'estero non manca.e Vlahovic se ne andasse. Soprattutto con l'arrivo di Giuntoli, che dal Lille acquistò proprio Osimhen e spera di ripetere un'operazione così virtuosa, economicamente e sportivamente.CRESCITA CONTINUA - Classe 2000, Canadese e con già numeri importanti. La differenza tra Hojlund e David è proprio questa; il primo è esploso quest'anno e dovrà ancora confermarsi a certi livelli. Il 23enne invece quello step l'ha già fatto. Tre stagioni in Francia con numeri sempre in crescita,In totale 52 gol in 112 presenze con il Lille; numeri molto simili a quelli di Vlahovic con la Fiorentina (108 presenze, 48 gol).Solo 14 giorni separano la nascita dell'attuale centravanti bianconero e di colui che potrebbe esserlo in futuro. Dusan e Jonathan non sono però lo stesso tipo di attaccante.e può giocare anche da seconda punta. In più, il serbo ha sicuramente il tiro da fuori e maggior fisicità. L'attaccante del Lille gioca in maniera più "associativa" con i compagni e questo può rappresentare un punto a favore soprattutto nel gioco di Allegri.C'è chi lo paragona a Osimhen; naturale visto anche che entrambi sono passati dallo stesso club e il Napoli, con o senza Giuntoli, vede in David il giocatore per coprire l'eventuale vuoto lasciato dal nigeriano. Ma Jonathan non è né Victor né Vlahovic. Certo, avrebbe il talento e le potenzialità per sostituirli entrambi.e dalle offerte che arriveranno alla Continassa e a Castel Volturno.