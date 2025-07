David alla Juventus, UFFICIALE: il comunicato e le cifre dell'operazione

Dopo mesi di inseguimento e una concorrenza che non mancava,è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. L'attaccante canadese, arrivato nella mattinata di venerdì a Milano, prima di raggiungere Torino e il J-Medical per le visite mediche di rito, ha firmato il contratto che lo lega al club bianconero per i prossimi anni. Si tratta del primo acquisto della sessione di mercato e il primo colpo quindi anche di Damien Comolli da nuovo dirigente dellail cui contratto scadeva il 30 giugno. Dopo cinque stagioni in Francia, l'attaccante canadese è pronto ad iniziare un nuovo capitolo in Italia, all'età di 25 anni, quando entra nel pieno della sua carriera. Di seguito il comunicato ufficiale della Juventus che annuncia il nuovo acquisto in attacco.

David alla Juventus, il comunicato ufficiale

David-Juventus, le cifre del trasferimento

"È ufficiale l’acquisto di Jonathan David da parte della Juventus: l’attaccante classe 2000 ha firmato con i bianconeri un contratto di 5 anni, fino al 30 giugno 2030".David arriva alla Juventus da giocatore svincolato; il club bianconero non ha quindi dovuto pagare per il cartellino del canadese ma l'investimento sarà comunque importante per l'ingaggio e le commissioni agli agenti. David alla Juventus percepirà uno stipendio da 6 milioni di euro più 2 di bonus. Il contratto del canadese scadrà nel 2030.I dettagli del comunicato:"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Jonathan Christian David; a fronte del tesseramento del calciatore, saranno sostenuti oneri accessori per € 12,5 milioni, pagabili in tre esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030".