Fissate le visite mediche

Laha definito l'affare che porteràa vestire la maglia bianconera. La trattativa per l'attaccante canadese classe 2000 è stata ormai definita , con l'ormai ex giocatore del Lille che arriverà a Torino a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il club francese.Il primo giorno di Jonathan David a Torino è fissato per venerdì 4 luglio, quando il centravanti approderà al J-medical per sostenere le visite mediche di prima di porre la firma sul contratto che lo legherà alla Juventus per le prossime stagioni.