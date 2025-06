David al The Athletic: 'Non ho accordi con Napoli e Juventus, voglio un club ambizioso con cui vincere'

AFP via Getty Images

Le parole di David

ha rilasciato un'intervista esclusiva al The Athletic nel corso della quale ha parlato del proprio futuro. L'attaccante classe 2000, infatti, lascerà il Lille a parametro zero dopo il 30 giugno: sulle sue tracce, infatti, ci sarebbero sia la Juventus che il Napoli.VINCERE TITOLI - "Voglio un club ambizioso che vuole fare qualcosa. Ovviamente mi piacerebbe combattere per vincere titoli. Voglio una squadra che sia competitiva, che abbia ambizione e un ottimo progetto sportivo".L'ADDIO AL LILLE - "Ovunque tu sia, non devi mai lasciarti in malo modo. Ho avuto 5 anni meravigliosi al Lille, mi sono divertito, non c'era motivo di andarsene in modo negativo anche se l'ho fatto a parametro zero".

NUOVA SFIDA EMOZIONANTE - "Sarà emozionante. Non so ancora cosa mi riserverà il futuro, ma anche solo il fatto di sapere che avrai una nuova sfida è una cosa eccitante".NAPOLI E JUVE - "Se ho già un accordo col Napoli? No. Se ho già un accordo con la Juventus? No. Il Napoli è un club che ha appena vinto la Serie A. E immagino che non vogliano vincere solo una volta e dire? "Ok, a posto così". È un club ambizioso, che giocherà in Champions League. Più pressione alla Juve? Ovunque vai, c'è sempre pressione per quelle che saranno le tue prestazioni. Hai pressione per tenerti il posto, per rendere felici i tifosi, perché tutti vogliono vincere le partite. C'è sempre pressione, ovunque tu andrai".SERIE A E PREMIER LEAGUE - "Quando guardo la Serie A e la comparo con la Premier League, dico che quest'ultima ha ritmi più veloci, più su e giù. La Serie A può essere così ma più tattica. E' più simile ad una partita a scacchi".FIRMA PRIMA DEL PRECAMPIONATO - "Ovviamente voglio arrivare a qualcosa prima che la pre season cominci, in modo da potermi ambientare e lavorare coi compagni. Comunque tutto può succedere, devi solo essere preparato per tutto".