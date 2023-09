Alla vigilia della sfida contro il Napoli, l'allenatore del Lecce Roberto D'Aversa ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla Juve, facendo un paragone nel modo di giocare con la squadra di Rudi Garcia.'Alle volte ci sono situazioni di campo in cui non si arriva al tiro. Giocavamo contro la Juventus e non è sempre possibile tirare 19 volte come accaduto contro la Lazio. L'aspetto positivo è che non ricordo parate di Falcone. Dobbiamo essere più bravi quando la palla l'abbiamo noi, giocando con consapevolezza dei nostri mezzi. Abbiamo pensato a lavorare sul Napoli, è normale ci sia la volontà di tirare maggiormente in porta'.