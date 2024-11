Futuro Ismajili: le parole di D'Aversa

, allenatore dell'Empoli, al termine della partita pareggiata contro l'Udinese, ha parlato di, difensore rivelazione di questo inizio di stagione e su cui diverse squadre hanno messo gli occhi tra cui ad esempio lain cerca di un rinforzo in quel reparto."Continuiamo a parlarne poco di Ismajli perché c'è il rischio di non trovarcelo a gennaio", ha dichiarato D'Aversa in riferimento proprio ai rumors di mercato che riguardano il suo giocatore.