Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Lecce: “La partita di domani sarà totalmente diversa rispetto a quella col Genoa. La Juventus partirà forte in seguito a causa del risultato negativo contro il Sassuolo. Per me lotteranno fino alla fine per lo scudetto e sono sicuramente arrabbiati: partiranno sicuramente forti e dobbiamo rispondere colpo su colpo".“Loro sono pericolosi per struttura. A destra ci sono Gendrey e Venuti che garantiscono un rendimento positivo. Venuti si è allenato sempre benissimo e ha avuto solo la sfortuna di farsi male, ma oggi sta al 100%: valutiamo tutto. Le scelte saranno fatte in base alla condizione fisica”."Lui e Sansone hanno un percorso diverso, ha fatto più lavoro rispetto a Sansone quindi è più avanti”.