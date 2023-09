Le parole di Roberto D'Aversa in conferenza stampa:DIFFICOLTA' DELLA JUVE - “Sapevamo che loro sarebbero partiti forti, loro giocavano in casa davanti al proprio pubblico. Qualche malumore nella partita si è percepito, il rammarico è proprio in quei momenti della partita dove potevamo cercare qualcosa in più. Ci è mancata anche un po’ di malizia come ad esempio con Almqvist che se non riesce a tirare deve prendere un giallo o un rosso, poi siamo stati addirittura penalizzati noi con l’espulsione di Kaba che mi è sembrata eccessiva”.RECRIMINAZIONI - “Ho semplicemente detto che era evidente non ci fosse il calcio d’angolo per la deviazione di Rabiot. A volte spesso il quartouomo invece di pensare all’allenatore poteva dare un contributo all’arbitro, era evidente che non fosse calcio d’angolo. Poi non è che si è perso per quello. Sempre sull’angolo Rugani tocca anche il pallone con le mani. Non è una polemica, se si è perso è perché potevamo fare meglio noi”.OCCASIONI - “Si come è mancata anche alla Juventus, entrambe le squadre hanno creato poco. È stata una partita equilibrata, il rammarico è che la Juventus ha vinto una partita con un calcio d’angolo non c’era”.