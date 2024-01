Nel suo intervento in conferenza stampa dopo, il tecnico della squadra pugliese Robertoha parlato anche del contatto in area all'inizio del secondo tempo tra Gleisone Pontus, che in un primo momento aveva creato qualche brivido tra i bianconeri. Ecco il suo commento: "Abbiamo cercato di rivederla ma DAZN non l’ha fatta neanche rivedere. Sembrava rigore dalla dinamica di campo ma comunque era ininfluente, è inutile fare polemica. Indipendentemente dagli ultimi risultati abbiamo fatto 21 punti, bisogna avere fiducia in questa squadra".