Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Juve-Lecce, Roberto D'Aversa ha commentato lo straordinario avvio di stagione dei pugliesi.LE PAROLE - 'E’ chiaro che era una battuta per far capire ai ragazzi che in questo momento stiamo in una posizione di classifica importante ed è giusto se la godano perché sanno loro dal primo giorno di ritiro il lavoro fatto per arrivarci. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che se siamo in questa posizione è perché qualcun altro sta facendo meno, ma dobbiamo lavorare quotidianamente per portare in campo quel che si fa in settimana'.