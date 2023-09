L'allenatore del, Roberto, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara persa contro laper 1-0.- 'Sul calcio d'angolo ho preso l'ammonizione perchè la deviazione di Rabiot era lampante. Non voglio creare alibi perchè si può fare meglio, ma si può intervenire per un fallo di mano. Non per forza se un mancato contatto avviene dentro l'area è simulazione.Sulla mia ammonizione ci sono state due situazioni non viste e si può veder meglio a volte. Sul rosso non c'è stato contatto, non dai il rigore ma neanche il rosso che compromette la partita successiva.'.- 'Nel primo tempo abbiamo fatto un'ottima fase difensiva e abbiamo concesso poco. Potevamo fare meglio quando avevamo la palla perchè loro non sono abituati a difendere. Spesso e volentieri abbiamo forzato le giocate e concesso delle ripartenze. C'è rammarico per non aver portato il punto a casa, a prescindere dagli episodi. Non fa mai piacere perdere e non vorrei far passare un messaggio diverso alla squadra. Bisogna considerare che giocavamo in casa della Juve, che lotta per lo scudetto, anche se siamo venuti per portare a casa un risultato. Tecnicamente qualcosa abbiamo sbagliato, potevamo essere più puliti'.- 'Quando ti viene a mancare un giocatore importante come Banda hai meno qualità. Anche se stasera hanno avuto momenti di difficoltà ma'.