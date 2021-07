Intensità. Voglia. Forza. Il lavoro di Dybala in Florida, a giugno, ha dato gli effetti sperati. Paulo è ripartito fortissimo e alla Continassa l'hanno visto già in una forma più che apprezzabile. Come racconta Tuttosport, partita per partita, presenza per presenza,Voleva capire perché le prestazioni fossero state così condizionate da una flessione atletica.Dall'infortunio con il Lione, nell'agosto 2020, Dybala non è stato più il giocatore dirompente e terribile (in senso buono) che s'era visto nella Serie A 2019-2020. Il risultato? Sprint, scatto breve, intensità: questo è mancato al dieci juventino.