Barbara De Toma, Dirigente divisione anticrimine della Polizia di Stato, ha parlato in merito all'operazione Last Banner, che ha portato al Daspo decennale per 38 ultras della Juventus, dalla Questura di Torino. Queste le sue dichiarazioni: "Sono stati presi provvedimenti innovativi, sulla base dell’ultima normativa, che danno la possibilità di dare un Daspo fino a 10 anni, e di applicare nuovi divieti che fino a ora era possibile applicare sono alle misure in prevenzione personale. Questo mette in evidenza la possibilità per il Questore di adottare misure più incisive".