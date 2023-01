Misure da 1 a 5 anni - 8 con obbligo di firma - nei confronti di tifosi bianconeri aderenti ai gruppi ultrà della Juventus «San Marco 1988» (ex Drughi), «Gruppo Storico» (ex Tradizione), «Milano 1986» (ex Viking), «Genova» (ex Nab) e «La 12 Curva Sud» (ex Drughi Asti Praia). E' quanto riporta il Corriere della Sera, che spiega come sei dei provvedimenti interdittivi siano stati adottati per violenze verificatesi in occasione della partita Juventus-Inter dello scorso 6 novembre, quando gli ultras juventini, intenzionati ad accaparrarsi l'area retrostante la balaustra della curva Sud, avevano allontanato con aggressioni e minacce altri tifosi estranei ai loro gruppi. Mentre gli altri 24 Daspo sono stati emessi per la rissa tra ultras bianconeri avvenuta nell'intercinta del settore ospiti dello Stadio Olimpico Grande Torino durante il derby dello scorso 15 ottobre, si legge.