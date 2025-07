Darwin Nunez sondato dalla Juventus, com'è andata la sua ultima stagione in Premier?

Getty Images



Perchè la Juve pensa a Nunez?

Darwin Nunez, le caratteristiche



Darwin Nunez al Liverpool, i numeri

Partite giocate: 30

Da titolare: 8

Goal: 5

Grandi occasioni da rete mancate: 8

Assist: 2

Tocchi a partita: 13.7

Grandi opportunità create: 3

Ammonizioni: 8

Espulsioni: 0

Laè alla ricerca di un attaccante, la storia ormai è nota. Con la situazione di Dusan Vlahovic in uscita e Kolo Muani che ha fatto ritorno al Paris Saint Germain ora la dirigenza bianconera sembra essere alla ricerca di un nuovo attaccante. Il nome nuovo che propone questa mattina La Stampa è quello di Darwin Nunez , attaccante ventiseienne del Liverpool. Perchè la Juventus starebbe pensando proprio a lui?Il giocatore uruguaiano del Liverpool potrebbe essere in uscita, infatti i Reds sono vicini alla chiusura dell'affare che porterebbe in Premier Hugo Ekitike dell'Eintracht Francoforte. Così finirebbe alla porta proprio Nunez che è legato al Liverpool fino al 2028 e questo potrebbe agevolare un prestito con diritto di riscatto condizionato o con obbligo. Gli intermediari sono al lavoro per trovargli una squadra che potrebbe proprio essere la Juventus.Si tratta di un attaccante dal fisico imponente ma con buona tecnica individuale. Questo gli permette di essere il giusto mix tra un buon finalizzatore ed un attaccante utile al gioco di squadra. Spesso per questa sua duttilità in Uruguay viene paragonato ad un certo Edinson Cavani che l'Italia ben conosce per il suo passato al Napoli. Classe 1999, nel giro della propria nazionale, rappresenta un'occasione interessante per la Juventus. Complice anche la sua esperienza in Premier League.