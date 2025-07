Getty Images

Circa 60 milioni di euro: è la richiesta attuale delper Darwin Nunez , attaccante uruguaiano classe 1999 che in queste ore è stato accostato anche alla Juventus , alla ricerca del giocatore giusto da affiancare a Jonathan David e in difficoltà nella trattativa con il PSG per Randal Kolo Muani. Secondo le indiscrezioni un primo sondaggio esplorativo c'è stato, ma i tempi non sono ancora maturi: i bianconeri potrebbero aspettare le ultime settimane di mercato per sferrare l'attacco decisivo, magari approfittando della fretta dei Reds che, pur di lasciarlo partire, potrebbero aprire a formule più idonee, come un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Darwin Nunez-Juventus: la possibile formula dell'affare

Dopo Hugo Ekitike, arrivato alla corte di Arne Slot per oltre 90 milioni, per Nunez nell'attacco degli inglesi non c'è più posto: è sul mercato e vendibile al miglior offerente. L'uruguaiano resta dunque nella lista dei bianconeri, che potrebbero approfittare del suo contratto ancora lungo (scadenza nel 2028) per strappare un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Con la speranza, nel frattempo, di risolvere la grana legata a Dusan Vlahovic, che in questa fase sta letteralmente bloccando il mercato in entrata.