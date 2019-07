Tullio Tinti, agente tra gli altri di Matteo Darmian, spinge affinché il proprio assistito torni in Italia, dopo un'avventura tra alti e bassi al Manchester United. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, Tinti ha parlato anche del futuro del terzino destro nell'incontro di ieri con l'Inter. In caso di partenza di Dalbert, per i nerazzurri può rappresentare un'idea low cost per la fascia destra. Con la Juventus alla finestra, in caso di addio di Joao Cancelo.