Luca Pellegrini, e un colpo sugli esterni è arrivato. E poi? La Juve, con l'uscita di Cancelo, potrebbe pensare di prendere un altro esterno, soprattutto in virtù di un'uscita di un jolly proprio come Spinazzola. Il nome è quello di Matteo Darmian, del Manchester United. Ma sullo sfondo c'è pure Elseid Hysaj, seguito - ma non ancora chiuso - con la massima attenzione dall'Atletico Madrid.



DANILO - Serve dunque un esterno duttile e che possa fare entrambe le fasi, la richiesta sembra essere arrivata direttamente da Mauurizio Sarri. La Juve ha ribadito, all'interno dell'opzione Cancelo, di non volere contropartite: il City ci ha provato con Danilo, ma non sarà il brasiliano a occupare quella casella. A riportarlo è Sportitalia.