Juventus e Inter stanno dando vita ad una vera e propria contesa sul mercato. A margine dell'affaire Icardi, infatti, bianconeri e nerazzurri si sfidano a distanza per più di un giocatore. Tra questi, c'è anche Matteo Darmian, laterale destro ex Torino che è in uscita dal Manchester United. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Darmian non sembra rientrare nei piani di Solskjaer ed è finito al centro del duello di mercato: i Red Devils lo valutano 10 milioni di euro, un prezzo alla portata che invoglierebbe entrambe le pretendenti.