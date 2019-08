Matteo Darmian torna in Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport è concluso l'affare tra il Manchester United e il Parma per il terzino destro. Niente Juventus, dunque, per Darmian, accostato ai bianconeri a più riprese in queste ultime due estati di mercato. A un anno dalla scadenza del suo contratto con i Red Devils, il 30 giugno del 2020, il club emiliano anticipa i tempi rispetto a chi pensava di poterlo avere a parametro zero e chiude il colpo per 1.5 milioni di euro. Le visite mediche sono fissate per la giornata di domani.