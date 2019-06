La Juventus era arrivata a un passo dall’acquistarlo a gennaio, ma Matteo Darmian è rimasto al Manchester United. Almeno fino a questa finestra di mercato, che potrebbe infine vedere il terzino lasciare Old Trafford per tornare in Italia: legato ai Red Devils da un contratto fino al 2020, il giocatore è tutt’altro che incedibile per il club inglese e non ha mai nascosto la volontà di fare una nuova esperienza in Serie A. Come riporta Il Corriere dello Sport, per lui sta avanzando la Lazio, che cerca un esterno che possa prendere il posto di Senad Lulic.