Il terzino dell’Inter Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Danz, parlando della squadra e soprattutto di Antonio Conte, ex tecnico della Juventus, in particolare del suo modo di allenare: “Conte pretende il massimo da tutti e non vuole che ci accontentiamo mai. Dobbiamo continuare così, in settimana è un bel martello. E in campo dimostriamo la voglia di raggiungere l’obiettivo”. L’Inter si trova attualmente prima in classifica a 71 punti.