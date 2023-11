Imperterriti continuano a far vedere il contatto tra(il gordo) e, a manetta rimandano il truccato alla moviola dalla redazione Rai di Roma per cancellare il(ci hanno fatto anche un film), infaticabili postano la domanda: “Perchénon ha preso il?”, masull'Chi urla, chi sbraita per lo scandaloso goal dell'Inter contro la Juventus?. Rocchi, il designatore degli arbitri, ha il coraggio di dire: “Per noi quello non è fallo!” . La manata in faccia, da arancione, con cuiabbattee da cui inizia il contropiede con goal interista “non è fallo!”.Si può sbagliare e anche nettamente, ma non ammetterlo è davvero diabolico.; diabolico concedere un goal viziato da un fallo macroscopico in tempi di VAR, facendo finta di niente.; dubbi autorevoli si levarono su un evidente pestone; si sprecarono pensosi distinguo sulla forza dell' impatto e s'instillò il dubbio che l'arbitro “aveva rovinato una partita: dispiace”.Se vince la Juve, dispiace sempre e non solo a Inzaghi. A caldo, dopo l'ultimo derby d'Italia le immagini parlano chiaro:Già il vecchio. Queste immagini andrebbero, invece, inviate e rinviate a manetta sui social proprio per contrastare quel sentimento popolare tanto caro al calcio italiano. Ci vorrebbe anche qualcuno che, sempre a ripetizione, domandasse a Rocchi: “Di quale non fallo parla? A che partita si riferisce?” e postare Darmian che abbatte Chiesa.