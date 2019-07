Come racconta Calciomercato.com, su Darmian ci sono tre squadre: Napoli, Inter e soprattutto Juventus. Che per muoversi aspettano una serie di incastri, a partire dalla situazione in casa nerazzurra: Conte lo conosce bene dai tempi della Nazionale, ne apprezza la sua duttilità, ma l'affare è legato alle uscite, soprattutto di Dalbert, che ha richieste in Francia e Germania. Discorso molto simile anche sul fronte bianconero. Paratici ha mantenuto i rapporti con l'entourage delll'ex Palermo. E gli ha promesso che un'eventuale trattativa potrebbe accendersi dopo la partenza di Cancelo, per il quale il Manchester City non ha ancora accontentato le richieste della Juventus.