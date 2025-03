Dario Canovi su Thiago Motta: 'Altre squadre non vanno bene ma non c'è questo accanimento' poi parla di Koopmeiners

Getty Images



Thiago Motta, parla Canovi

Darioil padre dell'agente di Thiago Motta ha parlato ai microfoni di TMW commentando la situazione attuale in cui versa il tecnico della Juventus. Le sue parole:"Ho sempre sostenuto che in Italia abbiamo bisogno di due sport nazionali: uno è creare l'idolo, il mito, l'eroe; l'altro, il nostro preferito, è cercare di distruggerlo"."Penso che la Juventus è ancora ai piani alti della classifica e che, nel momento in cui la si critica, non si tiene conto delle attenuanti che ha avuto in questa stagione, a partire dagli infortuni. Nessuno si ricorda che la Juve gioca senza quattro difensori e che molti calciatori importanti, come Nico Gonzalez e Koopmeiners, hanno avuto infortuni già all'inizio. Koopmeiners, uno degli acquisti più importanti di Giuntoli, non ha fatto neanche la preparazione estiva".

"Ci sono altre squadre che non vanno bene, ma non vedo tutto questo accanimento che c'è nei confronti di Thiago Motta"."I risultati positivi sono sempre una buona cura".





