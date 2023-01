Le parole di Danya Dazn:"Tante emozioni, tornare a casa con 3 punti, siamo molto felici. Dobbiamo continuare per questa strada. Anche in coppa abbiamo fatto bene peccato il risultato. Venivamo da un pareggio, lavoriamo sempre per i 3 punti, abbiamo lavorato tanto e oggi abbiamo più che meritato questa vittoria. Per me un giorno speciale, ero della Juve, mi fa piacere tornare in questa casa, mi hanno aiutato, ma sono molto felice per il go. I consigli di Cristiano Ronaldo? Me ne ha dati tanti, mi ha aiutato tanto in 6 mesi, lo ringrazio tantissimo, una persona a cinque stelle".