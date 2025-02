Danso in chiusura al Wolverhampton: l'accordo è a un passo

AFP via Getty Images

La trattativa che doveva portare aè sfumata definitivamente, con la Juventus che ha scelto di puntare su altri profili, in particolare Lloyd Kelly . Ma il futuro del difensore austriaco sembra comunque essere lontano dal Lens: come riporta Fabrizio Romano, Danso sarebbe vicinissimo a passareL'accordo è ormai alle fasi finali, e i Wolves avrebbero già fissato le visite mediche del difensore austriaco. Come anticipato, la Juve ha scelto di virare su Kelly, puntando a un prestito con obbligo di riscatto fissato tra i 15 e i 18 milioni di euro. La pista di Danso è dunque definitivamente tramontata, ma come accade spesso con il mercato, i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo.