Getty Images

Le alternative della Juventus a Danso

può ormai essere considerato un ex obiettivo della: il difensore austriaco non approderà alla Continassa, nonostante da parte sua avesse dato l'ok al trasferimento. La trattativa si è raffreddata nelle scorse ore fino sostanzialmente a naufragare, con ilche non ha mai ammorbidito la propria posizione restando ferma sulla richiesta di una cessione a titolo definitivo o almeno in prestito con obbligo di riscatto.La Juve ha tentato fino all'ultimo di ottenere condizioni più flessibili, ma senza risultato. Ecco perché ora a Torino, mentre sul campo la squadra di Thiago Motta è al lavoro per la sfida casalinga di domani contro l'Empoli, sono previsti nuovi contatti con il Newcastle per Lloyd Kelly , che al momento è l'alternativa più calda ( QUI gli altri nomi possibili ).