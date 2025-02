Danso al Tottenham, ora è ufficiale: i dettagli dell'affare

Getty Images

Proprio mentre in Italia si sta diffondendo l'indiscrezione relativa al mancato superamento delle visite mediche svolte "in segreto" con la Juventus è stato ufficialmente annunciato come un nuovo giocatore del. Il difensore austriaco, come riportato da Fabrizio Romano, ha firmato un contratto valido fino al giugno 2030, lasciando il Lens a cui sono andati 25 milioni di euro. Gli Spurs hanno superato all'ultima curva il Wolverhampton, altro club che sembrava vicino a ingaggiarlo così come quello bianconero, che ora sta definendo gli ultimi dettagli per l'ingaggio di Lloyd Kelly.