Leonardo Bonucci ha deciso di fare causa alla Juve dopo essere stato messo fuori rosa in estate. Di questo parla Tuttosport secondo cui, entrando nel merito dei danni d’immagine e professionali, non sarà semplice per gli avvocati di Bonucci sostenerli: il difensore si è accasato all’Union Berlino, dove ha l’opportunità di giocare in Champions League, al contrario della Juventus, esclusa dalle competizioni europee.