Nel contesto del comunicato di approvazione del bilancio, la Juventus ha comunicato i dati delle perdite dovute alla pandemia Covid e stilato le stime per il futuro:Lo scenario nazionale e internazionale nell’esercizio 2020/2021 è stato caratterizzato dagli impatti causati dallapandemia da Covid-19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento imposte dalle Autoritàamministrative, sanitarie e sportive.Fatto salvo per la partita del 20 settembre 2020 (Juventus vs Sampdoria), giocata in casa con la presenza di pubblicoentro il limite di mille spettatori invitati, tali misure restrittive(con conseguente azzeramento dei ricavi da gare). Inoltre, le misure di contenimento della pandemiaposte in essere con il DPCM del 3 novembre 2020 (come successivamente confermate e modificate)Si evidenzia inoltre che l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato lo slittamento della disputa, nei mesi diluglio e agosto 2020, di alcune gare delle competizioni nazionali e internazionali della stagione 2019/2020,determinando il riconoscimento dei rispettivi ricavi da diritti televisivi nell’esercizio 2020/2021.Nel corso dell’esercizio 2020/2021; l’impattosui costi non è viceversa risultato significativo, in quanto i risparmi correlati alla mancata disputa di gare sono statiin parte compensati da maggiori costi correlati alla pandemia (in primis, per la sicurezza sanitaria e i dispositivi diprotezione)".- "A seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il contesto economico, finanziario e sportivo diriferimento è ancora caratterizzato da un’elevata incertezza, che rende complesso formulare previsioni attendibili inmerito alle possibili evoluzioni di breve-medio periodo. I positivi effetti delle campagne vaccinali in corso, sia in Italiache a livello globale, permettono tuttavia ad oggi di ipotizzare una progressiva riduzione delle varie misure restrittiveimposte dalle Autorità nel corso dell’esercizio 2021/2022 e una sostanziale normalizzazione del contesto economicogenerale a partire dal secondo semestre del 2022".