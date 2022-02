Siamo arrivati alla vigilia della gara di andata degli ottavi di Champions tra Villarreal e Juve, con i bianconeri che si presenteranno piuttosto decimati in vista dei numerosi infortuni maturati in queste ultime ore. Ad analizzare la super sfida di domani è stato l'attaccante dei Sottomarini Gialli, Arnaut Danjuma che, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Marca.



'Faremo quello che abbiamo sempre fatto. Anche quando abbiamo giocato contro squadre più forti di noi come quando andammo all'Old Trafford contro il Manchester. Abbiamo fatto una buona prestazione e abbiamo avuto molte occasioni. Non importa contro chi giochi, finché hai la tua strategia e fiducia nei tuoi compagni di squadra puoi vincere, anche se di fronte hai una squadra di grandissimo livello come la Juve. Daremo il nostro massimo. de Ligt? È un grande giocatore ma gli darò filo da torcere'.