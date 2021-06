Ha destato molti interrogativi la decisione di riprendere a giocare Danimarca-Finlandia, la partita degli Europei sospesa a 4 minuti dalla fine del primo tempo per il malore a Christian Eriksen. Alla fine le condizioni del centrocampista dell'Inter si sono per fortuna rivelate stabili, lui è fuori pericolo e cosciente. Ma comunque qualcuno si è chiesto con quale stato d'animo si potesse riprendere a giocare. La verità emersa successivamente è che la volontà di giocare è stata espressa da una conversazione tra lo stesso Eriksen, nel frattempo trasportato all'ospedale di Copenhagen, e i suoi compagni della Danimarca!



La gara alla fine si è conclusa con la vittoria a sorpresa della Finlandia, esordiente assoluta agli Europei peraltro, grazie al gol di testa di Pohjanpalo e al rigore parato da Hradecky a Hojbjerg. Un 1-0 storico per i finnici.