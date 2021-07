Aspettando la decisione di Cristiano Ronaldo sul suo futuro, la Juventus ha iniziato a guardarsi intorno per cercare l'eventuale sostituto: tra i profili che piacciono ai bianconeri c'è anche, compagno di nazionale Danilo. Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, il difensore della Juve ha parlato così dell'attaccante del City: "E' forte e molto intelligente, in Italia potrebbe crescere ancora perché in A le squadre si chiudono bene ed è più difficile fare gol. Se potessi, lo porterei alla Juventus...".