Dal 4 marzo andrà in onda su Dazn un'intervista esclusiva a Danilo. Questo un estratto:



VLAHOVIC - "Può diventare un campione di questo sport, ha dentro la voglia di non accontentarsi mai e lo si è visto già nei primi giorni di allenamento. Il secondo giorno stavamo facendo una partitella e la mia squadra aveva un gran possesso palla. Loro non la vedevano mai e Dusan si sbracciava, chiedeva ai ragazzi più grinta. La sua voglia di competere è più importante del talento".