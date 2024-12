Le parole dia Sky Sport:IL FUTURO - "Addio a gennaio? Non ho mai chiesto la risoluzione. Io vado via a gennaio solo se la Juve non mi vuole più. Sarò sempre a disposizione per aiutare la squadra".IL MOMENTO - "Il calcio in questo momento è questo. Se in una prestazione buona o meno buon rimani li possono succedere queste cose. Martedì dobbiamo giocare ancora, ma dobbiamo andare avanti per dare subito una risposta".