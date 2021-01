L’immagine di copertina se la prende lui Danilo, insieme a Kulusevski, entrato a gara in corso a causa dell’infortunio di Dybala. Il brasiliano ha convinto tutti i quotidiani sulla sua prestazione, grazie ad un gol che è un prodigio balistico e ad un assist al bacio per il gol di Cristiano Ronaldo. Una serata da incorniciare, che sublima un inizio di stagione da vero leader. Voti alti per il brasiliano, come quello che abbiamo dato noi de Ilbianconero.com, 7 in pagella.



Sfoglia la gallery per vedere i voti di Danilo dei giornali