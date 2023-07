Un "punto di riferimento in campo e fuori", capace di offrire un contributo "fondamentale" durante la scorsa stagione. Un giocatore che "con il suo carisma, la sua energia e la sua disponibilità ha saputo dare un'enorme mano a tutta la squadra in ogni momento, conquistando ancora di più anche l'affetto di tutti i tifosi. Una garanzia, insomma, proseguendo il percorso avviato fin dal suo arrivo nell'estate 2019". Sono le parole scelte dallaper raccontare, nel messaggio pubblicato quest'oggi sui propri canali ufficiali in occasione del suo. Una vera e propria consacrazione, per il brasiliano, che nei mesi scorsi più che mai è davvero entrato nel cuore del popolo bianconero distinguendosi per abnegazione e attaccamento alla maglia, non esitando a metterci la faccia anche nei momenti più critici (che non sono mancati).Alla luce degli ultimi eventi, peraltro, il messaggio lanciato dalla Juve non sembra affatto casuale. Con Leonardomesso ufficialmente fuori rosa, Danilo è infatti destinato a prendersi laper non lasciarla più, soprattutto se continuerà ad avere lo stesso incredibile rendimento fisico che la scorsa stagione lo ha reso il giocatore più impiegato in assoluto. Un leader vero, che a breve sarà tale anche "formalmente", assumendo un ruolo che ha dimostrato davvero di meritare, sul campo e nello spogliatoio, al punto che i tifosi lo hanno riconosciuto come capitano bianconero già da mesi, di fatto spodestando lo stesso Bonucci. Agli occhi del quale, probabilmente, il "passaggio di consegne" apparirà un po' forzato, mentre per la Juve è divenuto più che mai necessario. Danilo è pronto, lo è da tempo. Il duro lavoro ha pagato, l'attesa silenziosa e paziente anche. E ora il suo momento è arrivato.