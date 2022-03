Danilo è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo Fiorentina-Juve. Ecco le parole del terzino brasiliano.



IL MATCH - "La Coppa Italia è un obiettivo, abbiamo sempre detto che dobbiamo giocare partita per partita senza fare differenza tra una competizione e l'altra. Oggi abbiamo dimostrato che abbiamo una rosa forte, sono troppo contento per i ragazzi che hanno lavorato tanto e fatto sacrifici, questa è la Juve".



LE ASSENZE - "Si sono sentite eccome, ma siamo tutti preparati a giocare dove serve. Ora c'è un'altra partita da giocare di fronte ai nostri tifosi, ma siamo contenti per questa vittoria".