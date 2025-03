Danilo trascina il Flamengo: i numeri della Juventus con e senza di lui

Getty Images

Mentre la crolla senza dare cenni di una possibile ripresa , dall'altra parte dell'oceano c'è un giocatore del recente passato bianconero che sorride: si tratta di, che a gennaio ha deciso di tornare in Brasile e ora si sta divertendo con il, squadra che sta trascinando con la sua leadership ed esperienza, oltre che ovviamente con le sue indiscutibili doti tecniche.Come emerge da una serie di dati raccolti dal sito Savoir Sport, la situazione alla Juve è notevolmente cambiata dall'addio del brasiliano, ex capitano, che con Thiago Motta in realtà non ha mai trovato grande spazio fino a finire sostanzialmente fuori rosa a dicembre, con l'invito a "togliere il disturbo". Da quel momento in poi, a guidare la difesa bianconera è stato praticamente sempre Federico Gatti, al cui fianco si sono alternati Pierre Kalulu (almeno fino all'infortunio patito contro il Benfica, che lo ha costretto ai box per oltre un mese) e il nuovo arrivato Lloyd Kelly.

La Juventus prima e dopo Danilo

16 partite giocate

14 goal subiti

8 clean sheet

18 partite

22 goal subiti

5 clean sheet

I numeri di Danilo al Flamengo

1º per azioni con la palla (395)

1º per passaggi riusciti (296)

1º per lanci lunghi riusciti (17)

1º per respinte difensive (13)

1º per azioni difensive (21)

1º per palloni recuperati (45)

2º per valutazione Sofascore (7.53)

⁠2º per intercetti (6)

Con Danilo:Dall’addio di Danilo:Queste, invece, le statistiche del terzino al Flamengo: