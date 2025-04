Danilo torna dall'infortunio e segna con il Flamengo VIDEO: 'Per questo ho deciso di venire qui'

2025 Getty Images

Una partita che non dimenticheràL'ex capitano della Juventus ha lasciato i bianconeri a gennaio, dopo la rottura con la società e la decisione del club bianconero di non proseguire anticipando l'addio di sei mesi rispetto alla naturale scadenza del contratto. Danilo nonostante la proposta del Napoli ha deciso di prendere un'altra strada e tornare in patria.Il primo goal di Danilo con il FlamengoAnche in questa seconda parte di stagione il difensore brasiliano non ha potuto giocare molto a causa dell'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Danilo adesso però è rientrato, ha giocato titolare contro latrovando anche la gioia personale. Successo nettissimo per il Flamengo che ha vinto 6-0 al Maracanà; Danilo ha realizzato il goal del 3-0 di testa su sviluppi di calcio di punizione.

"Dopo quasi 14 anni, tornare al campionato brasiliano era già bello di per sé. Ma tornare a giocare al Maracanã e fare il primo gol, è una delle gioie più grandi che abbia mai provato nel calcio", le parole sui social del giocatore, che ha aggiunto: "Grazie al Flamengo e anche al reparto medico e sanitario per l'aiuto e la pazienza in questi quasi 60 giorni di lavoro duro e senza tregua per stare bene". L'ex capitano della Juventus non giocava dal 22 febbraio.