"Focus sulla preparazione. Mente sana, corpo sano. Fino alla fine". Poche parole ma importanti, quelle di Danilo Luiz. Il terzino è a Torino in questi giorni e si sta ovviamente allenando alle dipendenze di Andrea Pirlo. Sarà una stagione importante anche per l'ex City, che nella scorsa stagione ha iniziato col botto salvo poi spegnersi lungo il percoso, così come molti dei suoi compagni di squadra. E allora, ecco una nuova opportunità e una nuova storia tutta da scrivere. Con un amico in più, cioè Arthur: i due si conoscevano già per i trascorsi in nazioanle e si sono immediatamente ritrovati da quando l'ex Barça è sbarcato a Torino.