Le parole dia Sky Sport:“Niente da ridire. Tolta la stanchezza che abbiamo ancora, della tournée americana, 9 ore di fuso, non sono ancora riuscito a dormire bene come anche gli altri. Stiamo lavorando tantissimo, non è scontato. Dobbiamo anche imparare da queste squadre, sono squadre che hanno storia di vincere e competere, noi dobbiamo imparare. Non dobbiamo tenerci addosso il risultato ma dobbiamo migliorare. Preoccupazione? Dobbiamo fare attenzione, nel calcio non basta giocare bene e avere le idee chiare, bisogna essere più cattivi, contendere ogni palla, alla fine siamo la Juventus, abbiamo una storia addosso, una maglia pesante, dobbiamo prenderci questa responsabilità, io per primo. I tifosi si aspettano una stagione migliore”.