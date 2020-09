Danilo, terzino destro della Juventus, ha parlato in un'intervista alla Fifa, dichiarando: ​"Cristiano è un grande indiscutibile. Quello che fa nelle partite, le sue statistiche, dicono tutto. È estremamente competitivo in allenamento e questo si riflette nelle partite. Ha tante qualità. Forse ciò che lo distingue è che è bravo in ogni aspetto del gioco. Ed è davvero un ragazzo fantastico. Ho un ottimo rapporto con lui: siamo stati due anni insieme al Real Madrid e ora alla Juventus. Parliamo di tutto. Ha un lato molto umano. Chiede sempre cose sul Brasile. Ad esempio, durante il COVID chiede sempre com'è la situazione in Brasile. Se ne preoccupa. È molto umano, davvero gentile".