, intervistato da Goal, ha parlato anche di: "Qualsiasi squadra dalla quale se n'e andato, ha sofferto la sua mancanza. Gli anni passano e lui é ancora dominante. I numeri non mentono. Ogni occasione é un gol. Non c'é storia, non ci sono parole. E' estremamente competitivo. Ho imparato molto insieme a lui. Mi sono avvicinato molto a lui al Real e alla Juventus ancora di più, e ancora oggi ci parliamo e ci auguriamo buona fortuna prima delle partite ogni tanto. Si sentirà e si sente la sua mancanza, ma la Juventus ha la capacità e il DNA per rimettersi in piedi, con tanto lavoro e sacrificio per poter raggiungere le vittorie. E anche Cristiano lo sa."