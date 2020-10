Il terzino della Juventus Danilo spende sempre parole al miele, di grande affetto e coinvolgimento emotivo, quando gioca con la nazionale brasiliana. In cima al suo profilo Instagram in questo momento campeggiano quattro foto della sua esperienza col Brasile per le prime giornate di qualificazione sudamericana ai Mondiali 2022, nelle quali ha ben figurato. Nella notte italiana Danilo & co. hanno vinto 4-2 in Perù e lui ha condiviso una propria foto di gioco col messaggio "Abbiamo fatto un altro passo, superando le difficoltà come una squadra! Sempre orgoglioso ogni volta che gioco con questa maglia".