Il difensore della Juve Danilo, ha mostrato tutto il suo entusiasmo sui social per la vittoria ottenuta all'ora di pranzo contro il Venezia. Di seguito il post pubblicato sul suo account Twitter.'È un periodo complicato, però contano i 3 punti! Serve il sacrificio e la testa giusta per raggiungere gli obiettivi! Grazie a tutti per il vostro supporto! Forza Juve'.