Il brasiliano Danilo è il jolly della difesa di Pirlo. Terzino o centrale non fa differenza, oggi ha giocato in mezzo vicino a de Ligt; e nel post partita ha commentato così il pareggio col Benevento: "Secondo me dobbiamo guardare dentro di noi - ha detto a Sky Sport - perché abbiamo fatto un buon primo tempo ma quando prendiamo gol non riusciamo più a riorganizzarci e anche stavolta la partita è diventata complicata. Io centrale? Il calcio moderno è così, bisogna capire i momenti e oggi ho giocato in mezzo. Sono a disposizione del mister, della società e della squadra. Siamo ancora noi i più forti, ma dobbiamo sicuramente fare meglio di così".