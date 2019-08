Your browser does not support iframes.

Danilo si taglia lo stipendio per la Juventus. E' questa la notizia con cui Tuttosport apre il giornale in edicola questa mattina. Tra oggi e domani Paratici volerà a Torino per chiudere l'affare con il Manchester City che oggi si gioca la Charity Shiled contro il Liverpool a Wembley. Paratici potrebbe essere in tribuna assieme a Jorge Mendes, agente del calciatore. Su Il Corriere dello Sport si parla del giorno della verità per Dybala che domani dovrà dire alla Juve se accetta o no l'offerta dei Red Devils.



